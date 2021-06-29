Vali Tutulmaz sorunları dinlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Tutulmaz sorunları dinlendi

Vali Tutulmaz sorunları dinlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, halk günü toplantısında vatandaşlarla biraya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, halk günü toplantısında vatandaşlarla biraya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde Valilik toplantı salonunda halk günü toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ve bir çok daire müdürü katıldı. Ardından tek tek içeri giren vatandaşlar Vali Tutulmaz'dan iş ve oturdukları konut alanlarının sorunlarının giderilmesini talep etti. Vali Mustafa Tutulmaz ise teker teker vatandaşlarla ilgilenerek sorunları giderilmesi noktasında daire müdürlerine talimatlar verdi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz sorunları dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Tutulmaz sorunları dinlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:02:37. #1.16#

title