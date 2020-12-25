Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

25.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:35
Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Çaycuma mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Köy ve mahalle muhtarlarına korona virüs salgınıyla mücadelede sergiledikleri iş birliği ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Kadına şiddet ve uyuşturucu ile mücadelede dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi.

Vali Tutulmaz konuşmasının ardından korona virüs salgını ile mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere özenle uyulmasını ve takipçisi olmasını isteyerek muhtarlardan gelen ihtiyaç ve talepleri dinledi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Arda Turan Okan Buruk Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Tutulmaz muhtarlarla bir araya geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:52:03. #1.15#
title