Vali Tutulmaz'dan Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na ziyaret

22.08.2019 10:09

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personelleri ile sohbet etti. Jandarma personellerinin hal ve hatrını soran Vali Tutulmaz'a ziyareti esnasında, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da eşlik etti. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA