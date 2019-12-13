Vali Soytürk ÖNDER Derneği Genel Başkanı Çal ile bir araya geldi
Kilis Valisi Recep Soytürk, ÖNDER Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile bir araya geldi.
Kilis Valisi Recep Soytürk, ÖNDER Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile bir araya geldi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Kilis'te ve Türkiye'de yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Vali Soytürk, Genel Başkan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS