Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi
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Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi

Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kurban Bayramı öncesi uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kırıkkale Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kurban Bayramı öncesi uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Sezer ve beraberindekiler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktalarını gezerek görevlilerin bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'tan trafik yoğunluğu hakkında bilgi alan Sezer, vatandaşların bayramını kutladı.

Sezer, Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle trafik yoğunluğu yaşadık. Geçen yıllara göre çok daha fazla yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz'da 160 bine yakın araç geçişi oldu. Dün 140 bindi, bugün de yoğunluk azalıyor, sakinlemiş durumda." diye konuştu.

Jandarma ekipleri de kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak karanfil verdi.

Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi
Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi
Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi
Vali Sezer, trafik kontrol noktalarını gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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