Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi

Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda sorun ve talepleri dinledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda sorun ve talepleri dinledi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen ve bir önceki toplantıda gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşup kavuşmadığına dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Sezer, muhtarlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik tespit ve çalışmaları ihmal etmemelerini istedi.

Covid-19 salgını kapsamında il genelinde alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını ve muhtarlarımızın da bu süreçte önemli görevler üstlendiğini aktaran Vali Sezer, "Vaka sayılarımızda düşüş olsa da, salgın hala devam ediyor. Rehavete kapılmamalıyız. Bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.

Toplantı, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarının ayrı ayrı söz alarak sorun ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Vali Yunus Sezer'in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İdari ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ve ilgili birim müdürleri de katıldı. - KIRIKKALE

Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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