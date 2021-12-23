Vali Seymenoğlu "Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır"

Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamından Eğirdir ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak beraberinde Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesi'ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu, burada şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koçarslan ve gazilerimizle bir süre sohbet ederek anı defterini imzaladı.

Devletimizin her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduğu mesajını yineleyen Vali Seymenoğlu'nun ziyareti çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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