Vali Şentürk'ten sağlık hizmetlerine bağış yapan hayırsevere teşekkür

13.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:17

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, evde sağlık hizmeti alan hastaların kullanmaları amacıyla hasta karyolası teminine ve Yenipazar İlçe Devlet Hastanesinin mefruşatına maddi destekte bulunan hayırsever Ziyaettin Seki'yi makamında kabul etti.



Vali Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve Müdür Yardımcısı Tuğrul Zeytin ile hayırsever Ziyaettin Seki'yi kabulünde, Bilecik Valiliğince uygulamaya konulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce destek verilen "Motorlu yatak" kampanyasını hatırlatarak, evde bakım hizmeti alan ve sürekli yatması gereken ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını bildirdi. Emekli sağlık personeli hayırsever Seki'nin de güzel bir örnek sergileyerek, evde sağlık hizmeti alan hastaların kullanmaları amacıyla hasta karyolası teminine ve Yenipazar İlçe Devlet Hastanesinin mefruşatına maddi destekte bulunduğunu ifade eden Vali Bilal Şentürk, "Öncelikle bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Önemli olan gönülden yardım yapılmasıdır. Bir lira ile bin lira arasında fark yoktur, kıymetli olanı budur. Böylelikle iyilikler yayılarak ve artarak devam eder. Bu tür yardımlar emsal oluşturuyor. İyiliği teşvik etmek lazım. Yardım yaparken 'aza az' dememek gerekir. Paylaşarak, sorumluluklar daha hafifler." dedi.



Vali Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşayan Seki'ye, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA