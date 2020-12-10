Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti
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Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti

10.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:17
Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde konfeksiyon ve hazır giyim imalatı yapan fabrika ile ilçe sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde konfeksiyon ve hazır giyim imalatı yapan fabrika ile ilçe sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Süer'in de eşlik ettiği ziyarette konfeksiyon ve hazır giyim imalatı yapan bir tekstil fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aydın ve ilgililer tarafından karşılanan Vali Şentürk, fabrikanın üretim tesislerinde incelemede bulunarak, üretimi, istihdamı, ihracatı ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Fabrikada kadın istihdamının ağırlıklı olması da memnuniyet verici"

Çalışanlarla da bir süre sohbet eden Vali Şentürk, "Üretim yapan firmalarımızı ziyaret ederek, üretim, istihdam ve katma değer üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz. Hem sanayi kuruluşlarımızın önemli olduklarını ifade ediyoruz, hem de istihdam sağladıklarını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Ülkemizin her alanında olduğu gibi sanayi ve hizmet sektöründe de üreticiye ihtiyacı var. İlçemizde istihdam sağlayıp, ekmek kapısı açan sanayi kuruluşumuza teşekkür ediyoruz. Fabrikada kadın istihdamının ağırlıklı olması da memnuniyet verici" dedi.

Daha sonra Gölpazarı İlçe Stadyumunda incelemede bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den bilgi alan Vali Şentürk, sanayi sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. - BİLECİK

Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti
Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti
Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti
Vali Şentürk'ten fabrika ve esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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