Vali Polat'tan Cumhuriyet çınarlarına ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet'imizle yaşıt 1923 doğumlu nine ve dedeleri evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti, gönüllerini aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet'imizle yaşıt 1923 doğumlu nine ve dedeleri evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti, gönüllerini aldı.

Vali Ziya Polat, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu Yozgat'ta yaşayan ulu çınarı evlerinde ziyaret ederek, onları mutlu etti.

İlk ziyaretini Aşağı Nohutlu Mahallesinde ikamet eden 1923 doğumlu Aniş Koç isimli nineye gerçekleştiren Vali Ziya Polat, Aniş Koç'la bir süre sohbet ederek gönlünü aldı.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan 97 yaşındaki Aniş Koç Vali Polat'a teşekkür ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Polat daha sonra 1923 Doğumlu Osman Yazan ve yine aynı doğumlu Hayal Ünal'ı ikametlerinde ziyaret hal, hatır sorup bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Cumhuriyetle yaşt her iki çınarda Vali Polat'ın ziyaretlerinden duygulandıklarını ifade ederek mutlu olduklarını belirtti.

Vali Polat'ta bu tür ziyaretlerin sadece bugüne özel değil bundan sonrada yapılması gerektiğini ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı