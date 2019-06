Vali Pehlivan'dan şehit polislerin ailelerine bayram ziyareti

Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Şehit Polis Özel Harekat Serkan Saka ile Şehit Polis Memuru Muammer Ateş'in ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerine Şehit PÖH Serkan Saka'nın Uzungazi Mahallesi'nde ikamet eden annesi Songül ile aynı apartmanda oturan abileri Erkan ve Akıner Saka ile başlayan Vali Pehlivan, Saka ailesinin bayramlarını tebrik etti. Vali Pehlivan, şehidin annesi Songül Saka'dan sağlık durumuna ilişkin bilgiler alarak hasbihalde bulundu.

Anne Songül Saka'dan her hangi bir isteği olup olmadığını soran Vali Pehlivan, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Bu emanete her zaman gururla sahip çıkacaklarını dile getiren Vali Pehlivan, "Şehit PÖH Serkan Saka kardeşimiz başta olmak üzere vatan, millet, din, devlet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız. Devletimizin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Milletimizin her ferdi tarih boyunca sırası geldiğinde vatanı için canını vermekten geri durmamıştır. Bugün de aynı milli ve manevi duruş devam etmektedir. Bugün bu mücadeleyi sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin varlığı ve bağımsızlığının, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz Şehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sizlere de sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Vali Pehlivan, Şehit PÖH Serkan Saka için evde aşrı şerif okunup dua edilmesinin ardından Şehit Polis Memuru Muammer Ateş'in ailesini ziyaret etmek üzere Çatıksu Köyü'ne hareket etti.

Çatıksu Köyü'ne gelişlerinde Şehit Muammer Ateş'in babası Orhan Ateş tarafından karşılanan Vali Pehlivan daha sonra şehit ailesinin ikamet ettiği eve geçti. Burada şehidin annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş ve anneannesi Hafize Oğul ile görüşen Vali Pehlivan ile Hanımefendi aile bireylerinin bayramlarını tebrik etti. İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde 2016 yılında bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve üç yıldır tedavi gördüğü hastanede Ramazan ayı başında şehit düşen Polis Memuru Muammer Ateş'e rahmet dileyen Vali Pehlivan, Ateş ailesine bir kez daha taziyelerini bildirdi.

Şehidin babası Orhan Ateş ve Annesi Leyla Ateş'le yakından ilgilenen Vali Pehlivan, şehit ailesinin taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan, Şehit Muammer Ateş için Kur'an- Kerim okunup dua edilmesinin ardından şehidin aynı köyde bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında ayrıca köy sakinleriyle de bir araya gelen Vali Pehlivan ile Hanımefendi vatandaşların bayramlarını kutladı.

Vali Pehlivan ile eşi, köy sakinlerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek ziyaretlerini noktaladı.

Ziyaretlerde Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile eşi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Müftü Yardımcısı Zeki Kaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Çatıksu Köyü Muhtarı Numan Şahin ile diğer ilgililer yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA