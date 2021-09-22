Vali Özkan başkanlığında "Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticileriyle pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın, aşılama süreci, vaka sayıları, filyasyon, hastanelerdeki doluluk oranları ve okullardaki son durum ile ilgili gerçekleştirilen sunumlar sonrası değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Özkan, özellikle son dönemlerde 45 yaş altı vatandaşlarda pozitif vaka oranının ciddi şekilde artış gösterdiğini aktardı.

Özkan, ayrıca aşısını yaptırmayan ya da günü gelmesine rağmen aşısının diğer dozlarını tamamlamamış vatandaşlardan ivedilikle aşılarını yaptırmalarını istedi.

Toplantının ardından Meram Belediyesi'ne ait Kozağaç Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi ile ilgili bilgiler alan Özkan'ın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile iş insanları Seyit ve Mehmet Acar kardeşler tarafından imzalan protokolü onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, Özkan'ın, arsa tahsisinde bulunan Meram Belediyesi'ne ve hayırsever iş insanlarına teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.