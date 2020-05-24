Vali Nayir'dan personele bayram ziyareti
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Vali Nayir'dan personele bayram ziyareti

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 112 Acil Komuta Merkezi ile görev başındaki polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Nayir'dan personele bayram ziyareti
24.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:52
SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 112 Acil Komuta Merkezi ile görev başındaki polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.  

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından da TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişindeki uygulama noktasına gitti. Personelle bayramlaşan Vali Nayir ve beraberindekiler, bir süre polislerle sohbet etti. 


- Sakarya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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