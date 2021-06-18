Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Valilik girişindeki polis kontrol noktası ve Valilik binasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında denetlemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Valilik girişindeki polis kontrol noktası ve Valilik binasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında denetlemelerde bulundu. Kurumlarımızdan hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet etti, iyi dileklerini iletti. Vali Tutulmaz ilimize yeni görevlendirilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür vekili Erhan Köse, Tapu Müdürü Ersoy Yılmaz ve Kadastro Müdürü Halil Serhan Çevik' i de ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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