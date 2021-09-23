Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya GeldiVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya GeldiVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Üzülmez'de vatandaşlarımızla bir araya geldiler. TOKİ 2. etap Konut yapımı ile ilgili taleplerini dinlediler.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, TOKİ 2. Etap Konut Yapımı ile İlgili Üzülmez' de Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi - Haberler
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