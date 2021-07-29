Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Gümeli merkezden Bölüklü Yaylası istikametine Özel...

Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Gümeli merkezden Bölüklü Yaylası istikametine Özel İdarece yapımına başlanan 4 km. sathi kaplama asfalt alt yapı çalışmasını incelediler. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Gümeli Bölüklü yaylası'nda incelemelerde bulundular. Yayla sakinleri ve vatandaşlarımızla sohbet ettiler. Ardından Alaplı ve köylerine içme suyu sağlamak amacıyla yapılan içme suyu göletini incelediler, yetkililerden bilgi aldılar. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinden yeni açılan Alaplı gençlik merkezini ziyaret ettiler, atölyeleri gezdiler. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile birlikte yapımı devam eden Alaplı 50 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatını incelediler, yetkililerden bilgi aldılar. Vali Tutulmaz Alaplı Devlet hastanesine aşı olmak için gelen terörle mücadele gazisi Mehmet Ulukaya ile de sohbet etti, hal ve hatırını sordu. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte yapımına yeni başlanan 24 derslikli Ahmet Zeki Atalay İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundular yetkililerden bilgi aldılar. Sonrasında Alaplı kapalı Spor salonu ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yapımı devam eden portatif yüzme havuzunu incelediler.

Kaynak: Habermetre

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Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Haberler
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