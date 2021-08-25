Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyorİzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyorİzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz Ereğli ilçemize yaptığı değerli hizmetlerden ötürü Kaymakam Çorumluoğlu'na teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Esnaf Odası Birlik başkanı Muharrem Coşkun, Meksa Genel Müdürü Soner Aksakal ile Essen uyum Meclisi başkanı Muhammet Balaban'ı makamında kabul etti, faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre