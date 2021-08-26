Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor22. Dönem Zonguldak Milletvekili Harun Akın Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor22. Dönem Zonguldak Milletvekili Harun Akın Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti il başkan vekili Ömer Gülay, Devrek ilçe başkanı Murat Durdubaş ve Çaycuma ilçe başkanı Birol Yiğit Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Milletvekili Ünal Demirtaş ile Belediye Başkan vekili İbrahim Cansız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'ı teşriflerinin 90. yılı münasebetiyle düzenlenen program sonrasında Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Kaynak: Habermetre