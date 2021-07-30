Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorAlmanya "Zonguldak ve Karaelmaslılar Derneği" başkanı İsmet Akyar ve Türkiye temsilcisi Fikri Erdem Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundular.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorAlmanya "Zonguldak ve Karaelmaslılar Derneği" başkanı İsmet Akyar ve Türkiye temsilcisi Fikri Erdem Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundular. Pusula gazetesi imtiyaz sahibi Ali Rıza Tığ, Vali Mustafa Tutulmaz'a ziyarette bulundu. Zonguldak Kömürspor başkanı Salih Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Çalışmalarına yönelik bilgi sundular.

Kaynak: Habermetre