Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret
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Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret

Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş ile birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret etti. İlk ziyareti İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarına gerçekleştiren Vali Yavuz Selim Köşger'e, Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bora Bağış tarafından laboratuvarlarda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi.

Vali Yavuz Selim Köşger ve Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, yine üniversite Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ile Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'ndaki sergiyi ziyaret etti. Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu yöneticileri, Vali Köşger ve heyetine ortaokul ve lise hakkında bilgiler verdi. - İZMİR

Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret
Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret
Vali Köşger'den İDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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