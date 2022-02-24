Vali Kızılkaya ziyaret sözü verdiği yaşlı çiftin evine konuk oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, iki ay önce Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karşılaştığı Ahmet ve Emine Çakmak çiftine verdiği sözü yerine getirerek evlerinde ziyaret etti.

Yeni yıl ziyaretleri kapsamında gittiği hastanede tedavileri için bulunan çiftle karşılaşarak sohbet eden Vali Kızılkaya, Çakmak ailesine kendilerini evlerinde ziyarette bulunacağına ilişkin söz verdi.

Çakmak çiftine merkeze bağlı Ulupınar köyündeki evlerinde konuk olan Kızılkaya, "Ahmet amcamızı ve 60 yıllık hayat arkadaşı Emine teyzemizi ziyaret ettik. Kalpleri gibi sımsıcak evlerinde hatırlarını sorup hayır dualarını aldık." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Çakmak da Vali Kızılkaya'nın hastanedeki tedavi süreçlerinde kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.