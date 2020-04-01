Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirde 95 yeni tip koronavirüs vakası bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı. Vali Karaloğlu, "Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir, daha çok dikkat" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümlerin illere göre dağılımının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından Vali Karaloğlu da Antalya'daki vaka sayısı ve ölümlere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın koronavirüs vakalarının açıklandığı ilk 10 il arasında olmadığı bildiren Karaloğlu, Antalyalılardan rehavete kapılmamalarını ve daha fazla dikkat etmelerini istedi.

"LÜTFEN HERKES ŞEHRİNDE KALSIN"

Münir Karaloğlu, kent girişlerinde yapılan koronavirüs kontrollerini en üst seviyeye çıkardıklarını kaydederek, "Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarında Antalya'nın ilk 10'da olmamasının can kaybı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Karaloğlu, açıklamasında, "Antalya'mızda 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir, daha çok dikkat" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA'YA GELENLER 14 GÜN GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Öte yandan, Vali Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından duyurusunu yaptığı Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, Antalya'ya giriş yapan herkes 14 gün ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ilk ikaza uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak, ikinci kontrolde ikametinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenecek bir yerde 14 gün sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 lira ceza kesilecek ve haklarında adli işlem yapılacak.

EN ÇOK VAKA VE VEFAT GÖRÜLEN 10 İL BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'de en çok koronavirüs vakası ve vefat görülen 10 ili açıkladı.

Bakan Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var. İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA