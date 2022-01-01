Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yeni yıla görevi başında çalışarak giren kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutlayarak görevlilerinde başarılar diledi.

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yeni yıla görevi başında çalışarak giren kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutlayarak görevlilerinde başarılar diledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi, Manisa İtfaiyesi, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek görev başında olan personelin yeni yılını tebrik etti.

Vali Karadeniz yılbaşı gecesi ilde 3 bin 600 kolluk kuvvetinin vatandaşın huzuru için görev yaptığını belirterek 2022 yılının huzur içinde geçirilmesini temenni etti.

Vali Karadeniz'e ziyaretlerinde Manisa İl Emniyet müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti. - MANİSA

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

 Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

 Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı

Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title