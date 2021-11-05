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Vali Işık'tan İl Genel Meclisine ziyaret

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Vali Işık'tan İl Genel Meclisine ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır ve meclis üyelerini ziyaret etti.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı İl Genel Meclis Başkanlığına ziyarette bulunan Vali Işık, bütçe görüşmelerinin Karaman'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Vali Işık, daha sonra İl Genel Meclis Başkanı Çayır ve il genel meclis üyeleriyle birlikte yol çalışması yapılan Taşkale Köyü Atatürk mahallesinde incelemelerde bulundu.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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