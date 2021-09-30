Vali Işık Mecidiye Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Işık Mecidiye Köyünü Ziyaret Etti

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Vali Işık Mecidiye Köyünü Ziyaret Etti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz Kazımkarabekir ilçesine bağlı mecidiye köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz Kazımkarabekir ilçesine bağlı mecidiye köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlık binası önünde İlçe kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık ve köy muhtarı Mustafa Gonca tarafından karşılanan Vali Işık, toplantı öncesinde bir araya geldiği çocuklarla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Köy muhtarı Gonca'dan köyün genel mevcut yapısı ve sorunları hakkında bilgiler alan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini ve refah seviyesini yukarılara çekme hedefinde olduklarını söyleyen Vali Işık, Mecidiye köyüne ilk kez gelen bir Vali olarak fırsat buldukça köylerimizi ziyaret edeceklerini vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini söyledi. Vali Işık, köylerimizin ve bölgede yaşayan insanlarımızın sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulması ve bölgenin yaşam koşullarını daha sağlıklı bir hale getirilmesi maksadıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sonucunda sorunların ve taleplerin değerlendirilerek ilgili kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaların yapılacağını söyledi. Köylerine ilk kez bir valinin geldiğini belirten Mecidiye köyü sakinleri ise köylerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık'a teşekkür ettiler. Ziyaretin sonunda Vali Işık, yapımı tamamlanan köy içi kilitli parke yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Karaman Valiliği/BASIN

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Haber: Vali Işık Mecidiye Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
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