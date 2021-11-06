Vali Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılışına Katıldı

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz Kazımkarabekir mahallesinde hizmet vermeye başlayan Özel Alfa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışına katıldı. Kurdele kesimi ile birlikte açılışı gerçekleştirilen polikliniğin bölümlerinde incelemelerde bulunarak ilgililerden poliklinik hakkında bilgiler alan Vali ışık, Kazımkarabekir Caddesi üzerinde hizmet verecek olan polikliniğin hayırlı olması dileklerinde bulunarak Ağız ve Diş Sağlığı çalışanlarına hizmetlerinde kolaylıklar diledi.

06 Kasım 2021 cumartesi günü gerçekleştirilen açılışa Vali Işık'ın yanı sıra Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker, Av. Selman Oğuzhan Eser, Av. İsmail Atakan Ünver, il protokolü ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

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