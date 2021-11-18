Vali İlhami AKTAŞ, Ezine ve Ayvacık İlçelerinde Bulunan Zeytinyağı Fabrikalarını Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde bulunan zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zeytin hasat döneminin başlamasıyla ilk olarak Küçükkuyu'da bulunan Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, ürünlerin oluşum süreçleri hakkında bilgi tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Ardından Mavras Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, zeytinlerin zeytinyağına dönüşüm süreci ve hasat edilmesinden soframıza ulaşıncaya kadar geçen süreç hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Ayvacık ilçesindeki Zeytinyağı Fabrikalarının incelemelerinde Vali İlhami AKTAŞ'a Ayvacık Kaymakamı İlker EKER ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem KARADAĞ eşlik etti.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi'nde bulunan zeytinyağı fabrika ziyaretlerinin ardından Ezine ilçesi Gökçebayır Köyü'ndeki Sezginler Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, son olarak Geyikli Beldesi'nde bulunan Cemal Yüksel Zeytinyağı Fabrikası ve Ferhan Savran Zeytinyağı Fabrikalarını ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yaptığı incelemeler sırasında fabrika yetkilileri tarafından üretilen ürünler ve üretimle ilgili bilgi verilen Vali İlhami AKTAŞ, yetkililere ve tüm çalışanlara teşekkür ederek sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale zeytinyağının bir marka haline geldiğini söyleyerek, pazarın genişlemesi, güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması için birlikte çalışacaklarını belirterek ziyaretlerini sonlandırdı.

Ezine ilçesindeki zeytinyağı fabrikalarını inceleme ziyaretleri sırasında Vali İlhami AKTAŞ'a, Ezine Kaymakamı Yunus KIZILGÜNEŞ, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem KARADAĞ ve İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya SEZGİN eşlik etti.

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