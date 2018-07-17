Vali Haktankaçmaz, Yatırımları İnceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Keskin ilçesindeki devlet yatırımlarını inceledi.

Vali Haktankaçmaz, ilçeye yeni yapılacak olan okul arsalarını, öğretmenevi inşaatını ve devlet yatırımlarının yapıldığı yerleri inceleyerek Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım'dan bilgi aldı.

Vali Haktankaçmaz, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi.

Yeni yapılacak yatırımlarla Keskin'in çok daha güzel olacağını belirten Haktankaçmaz, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla hizmetlerine devam ediyor. Bu yatırımlar tamamlandığında vatandaşlarımız daha yaşanabilir bir Keskin bulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.