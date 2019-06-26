Vali Güzeloğlu, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Diyarbakır İl Müftülüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kayapınar İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Valisi Hasan Basri Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, il genelinde 3 bin aşkın merkezde yaklaşık 70 bin çocuğa Kur'an eğitimi verildiğini söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocukların her alanda güzel bir şekilde yetişmesinin önemli olduğunun vurgulayan Güzeloğlu, "Bu ülkeyi, bu milleti temsil edecek, ahlaki ve manevi değerlerle teçhiz edecek bir kurs programı başladı. Sizlerin ahlaki ve manevi anlamda, peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan, bu milletin değerlerine ve şüphesiz geleceğine sahip çıkan ve aynı zamanda bilgide, ilimde, edepte, dünyayla yarışan bilen birer genç olmanızla uğraşıyoruz. Güzel bir eğitim programını size sunuyoruz." dedi.

Güzeloğlu, çocukların tatil döneminde eğlenmelerinin de önemli olduğunu belirterek, "Şüphesiz her yönüyle örnek bir genç olmanızla uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 12 öğrenciye ödülünü verdi.

Programa, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ve Kayapınar İlçe Müftüsü Vekili Bahattin Genç de katıldı.

Kaynak: AA