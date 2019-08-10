Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret

10.08.2019 09:32

Karabük Valisi Fuat Gürel, şehit Ahmet Şanlı'nın annesi Suna Şanlı'yı ziyaret etti.

Safranbolu ilçesi Kadıbükü köyünde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde samanlığı yanan Suna Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gürel, yanan samanlığın yerine yenisinin yapılması için ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü vererek, Şanlı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden şehitlerin anne, baba, eş ve çocuklarının, millete ve devlete emanet olduğunu belirten Gürel, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacıdır." dedi.

Ziyarette, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA