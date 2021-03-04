Vali Güner koronavirüs denetimlerine katıldı

BARTIN Valisi Sinan Güner denetimlere katılarak, risk grubunda sarı bölgede olduklarını, bunun maviye dönüşmesi için vatandaşların yardımcı olmalarını istedi.

Bartın'da bin personelin katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Hendekyanı Caddesi'ndeki denetime katılan Vali Sinan Güner, kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Bartın'da bin kişi ile denetim yaptıklarını söyleyen Vali Sinan Güner, "Bugün Bartın'da bin kişi ile sabahtan bu yana denetimlerimizi yapıyoruz. Bu her gün sürecektir. Buradaki amacımız, ilimiz risk değerlendirmesinde sarı bölgedeyiz. Bu süreci bütün vatandaşlarımızla ile birlikte başaracağız. Vatandaşlarımızın yaşamlarının her aşamasında dikkatli olmaları ve bizim şu anda bulunduğumuz risk durumunu korumamıza hatta maviye dönüştürmekte yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu yeni bir versiyon ilimizde de görüldü. Bununla ilgili karantina tedbirlerini alarak, tam eşgüdümlü olarak çalışıyoruz. Hepimizin bu durumu korumak için çabalamayız. Hep birlikte bunu başarmamız gerekir." dedi.



- Bartın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR