Vali Gül, Nizip'te muhtarlarla buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Nizip Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Gül, ilgili birim amirlerine sorunların kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Bu toplantıların her zaman devam edeceğini ve belirtilen sorunların çözümüne dair gelişmelerin takip edileceğini dile getiren Gül, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ise belediye olarak Nizip ilçesine yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, katılımları için tüm muhtarlara teşekkür ederek kapılarının her zaman tüm vatandaşlara olduğu gibi muhtarlara da açık olduğunu söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da muhtarlarla gelecek 5 yılda hep beraber, el ele vererek, ilçe merkezi ve tüm mahallerdeki sorunların çözümü noktasında çalışacaklarını ifade etti.

Daha sonra ilçe stadyumu, pansiyon inşaatı ve bazı okullarda incelemelerde bulunan Vali Gül, İŞ MONT Halil-Meziyet Bildirici İlk ve Ortaokulunda Spor Şehri Gaziantep Projesi kapsamındaki müsabakalarda derece elde sporcular için yapılan ödül törenine katıldı.

Kaynak: AA