Vali Gül'den Sesob Başkanı Köksal'a Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, 4 Mayıs'ta yapılan genel kurulda güven tazeleyen Köksal'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkede istihdam seferberliğinin devam ettiğini, projeden esnafın da destek aldığını belirtti.

Vatandaşların da esnafa sahip çıkması gerektiğini aktaran Gül, "Esnaf ve sanatkarımız kazancını memleketine yatırım yapıyor ve istihdam sağlıyor. Devletimiz de istihdam seferberliğinden sonra esnafımıza yönelik olarak bazı düzenlemeler yaparak esnafımızı rahatlatmıştır. Kamu olarak, devlet olarak da yapılabilecek tüm çalışmalara destek verdik. Gerek yapılandırmalar, gerekse de kredilerle ilgili olarak yürütülen çalışmalar esnafa da destek olmuştur. Esnafın sorunlarına duyarlı olan ve çözümü için de gayret gösteren SESOB Başkanı Beşir Köksal'a teşekkür ediyor, genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Köksal da ziyaretten duyduğu memnuniyet, belirterek, "Genel kurulun ardından çalışmalara tekrar başladık. Esnafımızın yasal ve yerel sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Her meslek grubunun ayrı ayrı sorunları olmaktadır. Yerel sorunların çözümünde Valimiz ve Belediye Başkanımızın kapıları her zaman bizlere açıktır. Amacımız esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmektir." açıklamasında bulundu.

Valisi Gül, ziyaretin sonunda Köksal'a tablo hediye etti.