Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı
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Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı

Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesine bağlı Dumanlı köyündeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesine bağlı Dumanlı köyündeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi verdi.

Vali Kocabıyık, köyde kadınlar tarafından işletilen ve kadınların çeşitli etkinlikler düzenlediği kafede, kadınlarla bir araya geldi.

Kocabıyık, kadınlara KADES'i nasıl kullanacaklarını anlattı.

Buradaki programın ardından Kocabıyık, köyde gezerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de KADES uygulaması hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Karahallı Kaymakam Vekili Muhammet Zencirli, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı
Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı
Vali Funda Kocabıyık, Dumanlı köyündeki kadınlara KADES'i anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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