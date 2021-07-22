Vali Fuat Gürel, çocukların bayramını kutlayıp harçlık verdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki il protokolü ile birlikte Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki il protokolü ile birlikte Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Fuat Gürel'e ziyarette eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve kurum müdürleri eşlik etti.

Çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdiler.

Vali Gürel, çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çocuklarımız devletimize emanet, emin ellerdeler" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı