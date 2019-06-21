Vali Eri, İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada 4 yakınını kaybeden İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumartesi günü Siverek'e bağlı Çeltik Mahallesi'nde İzol Aşireti'ne mensup, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Mustafa Serdar İzol (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti. Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarpması sonucu da Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) yaşamlarını yitirdi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan Cihan İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vali Abdullah Erin, kavgada ölen Zozan İzol, Mustafa Serdar İzol, Meral İzol ve Hakkı İzol'un ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, yaşanan olayda duyduğu üzüntüsünü dile getirip, başsağlığı dileğinde bulundu.

Her iki tarafı da sağduyulu olmaya davet eden Vali Erin, olayla ilgili soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, suçluların adalet önünde hesap vererek gerekli cezaya çarptırılacaklarından kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.



Kaynak: DHA