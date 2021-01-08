Vali Erdinç Yılmaz yapımı süren trafik eğitim parkını inceledi
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Vali Erdinç Yılmaz yapımı süren trafik eğitim parkını inceledi

08.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35
Vali Erdinç Yılmaz yapımı süren trafik eğitim parkını inceledi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte çocuklara trafik eğitimi verilecek yapmı süren parkta incelemede bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte çocuklara trafik eğitimi verilecek yapmı süren parkta incelemede bulundu.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Faruk Alkaya'dan bilgi aldı.

Parkta çocuklara trafik eğitimi verileceğini ifade eden Yılmaz, "Parkımızda, çocuklarımızın iyi bir trafik eğitim alması sağlanacaktır. Okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamına uyumlarının sağlanması, trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak, farkındalık yaratmak amacıyla her ilde trafik eğitim parkı oluşturması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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