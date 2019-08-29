Vali Epcim muhtarlarla bir araya geldi
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde muhtarlarla buluştu.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde muhtarlarla buluştu.
Vali Epcim, bölgedeki 23 köy muhtarının yer aldığı kahvaltılı toplantıda, şikayet, talep ve önerileri dinledi.
Daha sonra İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen asfalt ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Epcim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.
Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk eşlik etti.