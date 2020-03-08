Vali Elban ve Milletvekili Çelebi'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Vali Elban ve Milletvekili Çelebi'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:38
Vali Elban ve Milletvekili Çelebi'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlık, başarı ve huzurlu günler diledi.

İstikbalin neslin emanetçileri olan kadınların ellerinde şekilleneceğini ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Kadın ya da erkek, her insan bir annenin dolayısıyla bir kadının terbiyesinden geçer. Yani kadınlar mürebbidirler ve bu sorumluluğun farkında olmalıdırlar. Her kadın, cevheri mücevhere dönüştürebilecek konuma sahip ve birkaç kelime ile tanımlanmayacak kadar yüce bir makama, cennetin bile ayaklarının altına serileceği annelik makamına adaydır. Anne olarak aile ve toplum arasındaki en sağlam köprüdür. İyi yetişmiş ve eğitilmiş kadın, toplum hayatında daha tesirli olacaktır."

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çelebi ise mesajında, hayatın her aşamasında güzelliği, iyiliği, merhameti, şefkati yaşata kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kadınların hayatı şekillendirdiğini ve geleceği yetiştirdiğini belirten Çelebi, şunları ifade etti:

"15 Temmuz'da olduğu gibi tankların karşısına dikilen, hayat mücadelesinde topluma onuruyla büyük fedakarlık gösterip destek veren kadınların bir gün değil her gün hatırlanması gerekiyor. Her şeyin daha mutlu ve güzel şekilde geçtiği günlere doğru yol almamız ümidiyle bizleri var eden, hayatın her aşamasında güzelliği, iyiliği, şefkati ve merhameti yaşatan, yavrularını hayata hazırlayan, üreten, çalışan, emek veren, ülkemize büyük katkılar sağlayan, cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi ayakta tutan tüm annelerimizin ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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