Vali Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı
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Vali Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Vali Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı

Adana Valisi Süleyman Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Elban, mesajında, kamu düzeninin sağlanmasından suçun önlenmesine yönelik çalışmalara, ortaya çıkan suçlardan faillerin yakalanıp kanun önüne çıkarılmasına, can ve mal güvenliğinin sağlanmasından milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına kadar pek çok alanda yürüttüğü çalışmalarla emniyet teşkilatının, insanüstü bir azim ve gayretle örnek olduğunu belirtti.

Coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen başta terör ve bağlantılı suçlar olmak üzere milletin huzuru, devletin bekası, istiklal ve istikbalin temini için büyük özveriyle polislerin sergilediği üstün çalışmaların her türlü takdirin üstünde olduğunu aktaran Elban, "Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle ve minnetle anarak ailelerine başsağlığı diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşımızın daha güvenli, huzurlu ve adaletli bir ortamda özgürce yaşaması için gecesini gündüzüne katarak mesleğini icra eden emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarını sevgiyle selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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