Vali Doğan, Cami Alanında İncelemelerde Bulundu

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi alanında yaptırılacak olan Camii'nin yeri ile ilgili incelemelerde bulundu.

15 Kasım 2021 Pazartesi saat 11. 00'de hayırsever iş insanı Malik Akyürek tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yaptırılacak olan Camii'nin yeri ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Doğan'a, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

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