Vali Doğan, Cami Alanında İncelemelerde Bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Doğan, Cami Alanında İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Doğan, Cami Alanında İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yaptırılacak olan Camii'nin yeri ile ilgili incelemelerde bulundu.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi alanında yaptırılacak olan Camii'nin yeri ile ilgili incelemelerde bulundu.

15 Kasım 2021 Pazartesi saat 11. 00'de hayırsever iş insanı Malik Akyürek tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yaptırılacak olan Camii'nin yeri ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Doğan'a, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title