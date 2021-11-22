Vali Doğan'a, Nezaket Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı makamında kabul etti.

22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, misafirleriyle bir süre sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, Kaymakam Kütük ve Başkan Eryılmaz'dan ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Kütük ise nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet