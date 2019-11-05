Vali Deniz'den Manisalı gaziye ziyaret

05.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:32

Manisa Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Gazi Teğmen Haşim Alpaslan'ı ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.



17 Ekim'de Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nde devam eden Teğmen Haşim Alpaslan'ın babası Raşit Alpaslan ve eşi Ceylan Alpaslan'ın da bulunduğu ziyarette Başhekim Serkan Saka tedavi süreci ile ilgili Vali Ahmet Deniz'e bilgi verdi.



Vali Deniz, gazi ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Gazi Teğmen Haşim Alpaslan'da Vali Deniz'e ziyareti için teşekkür ederek biran önce iyileşerek birliğine dönmek istediğini söyledi.



Vali Ahmet Deniz'e hastane ziyaretinde Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.



Gazi Alpaslan'ı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA