Vali'den Çocuklara "Kırmızı Düdük"

Sivas Valisi Davut Gül, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında, çocuklardan araç içerisinde trafik polisi olmalarını isteyerek "kırmızı düdük" dağıttı.

Gül, Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Kavşağındaki uygulama noktasını ziyaret etti.

Yolcularla bir süre sohbet eden ve yeni projeyi anlatan Gül, çocuklardan araç içinde trafik polisi ve patron olmalarını istedi.

Babaları veya anneleri araç kullanırken hata yaptıkları zaman hemen kırmızı düdüğü çalmalarını söyleyen Gül, çocuklara oyuncak, tişört ve broşür de verdi.

Gül, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki araç sayısının ve kaza riskinin arttığını söyledi.

Can kaybı yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi başlatıldığını hatırlatan Gül, "Özellikle araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediliyor. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonuyla konuştuğunda, hız limitlerine uymadığında çocuklarımızın düdükle onları uyarması isteniyor." diye konuştu.

Proje kapsamında ziyaret ettiği uygulama noktasında da araçları durdurduklarını ve proje hakkında bilgilendirme yaptıklarını anlatan Gül, "Amacımız kimseye ceza yazmak, ya da zorluk çıkarmak değil. Kurallara uymazsak yollarımız kan gölüne dönüyor. Kimsenin canının yanmaması için kurallara uyacağız." ifadesini kullandı.