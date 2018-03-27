Vali Davut Gül'e Ziyaretler

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

TSYD Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Çağlayan, TSYD Genel Merkezinin onayı ile Sivas'ta il temsilciliğini kurduklarını ifade ederek, "İl temsilciliği olarak sizleri ziyaret edip çalışmalarımız hakkında bilgi vermek istedik. Sivas'ın tanıtımının yapılabilmesi amacıyla bu çatı altında buluştuk. İnanıyoruz ki TSYD Sivas şubesi olarak Sivas'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivas'ta görev yapan basın mensuplarına rahat bir ortam sağlayabilmek için de bir çalışma içine girdik. Sadece spor yazarları için değil tüm basın mensuplarına açık bir camiayız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gül ise şunları kaydetti:

"Sivas'ta basın mensuplarının güzel çalışmalara imza atıyor. Çok güzel birlikteliğiniz var. Devlet olarak, millet olarak milletimize sahip çıkmak istiyoruz. Sahip çıkarken bunların başında spor geliyor. Sporu da bir anlamda yönlendiren ve buna örnek olan da spor yazarlarıdır. Bu anlamda sizler kanaat önderlerisiniz. Sizin üslubunuz, sizin duruşunuz, gençlere, çocuklara ve sporseverlere de örnek oluyor. Sivas'ta da sporun bu kadar fair-play ruhu ile ortaya çıkmasında sizlerin katkısı var. Bu açıdan hepinize teşekkür ediyoruz."

Çağlayan ziyarette Vali Gül'e TSYD'nin rozetini taktı.