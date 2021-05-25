Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı
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Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı

Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı Olgunlar (Harun) köyünde atlı vatandaşlar karşıladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı Olgunlar (Harun) köyünde atlı vatandaşlar karşıladı.

Olgunlar (Harun) köyü ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı eşlik etti.

Olgunlar köyü girişinde Vali Mahmut Çuhadar'ın makam aracını Türk Bayrağını taşıyan atlı eskortlar karşılayarak dev Türk Bayrağının asıldığı köy meydanına kadar eşlik etti.

Dev Türk Bayrağının asıldığı köy meydanında vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, kendisini karşılamaya gelen vatandaşların halini ve hatırını sorarak selamladı.

Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, programları kapsamında İslamiyet'in ilk yıllarında bölgeye gelerek Olgunlar köyünde vefat edip buraya defnedilen Hacı Musa Türbesini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı Olgunlar köyü halkına teşekkür ederek, kurum amirleriyle birlikte vatandaşların taleplerini dinledi. Köy muhtarı ve köy halkının dile getirdiği talepleri tek tek not alan Vali Çuhadar, bu ihtiyaç ve talepleri imkanlar dahilinde çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaçlarını yerinde görmeye çalıştıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, 'Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini ihtiyaç ve taleplerini yerinde görmek daha anlamlı oluyor. Bugüne kadar gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz aracılığıyla köylerimize yönelik çok önemli alt ve üst yapı hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızın bugün dile getirdiği taleplerden çöze bildiklerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Diğer talepleri de belli bir sıralama ve planlama yaparak birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı
Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı
Vali Çuhadar'ı atlı köylüler karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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