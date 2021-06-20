Vali Coşkun: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır"

Kahramanmaraş'ta Babalar Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Babalar Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kıbrıs Gazisi Ali Yanık, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı ve Şehit Polis Memuru Dursun Sevmez'in aileleriyle bir araya geldi.

Fırsat buldukça gazi ve şehit ailelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Babalar Günü vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyor, başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı