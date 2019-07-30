Vali Coşkun, okul inşaatlarını inceledi

Vali Coşkun, okul inşaatlarını inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Vali Coşkun, okul inşaatlarını inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Coşkun, ziyaret kapsamında kent merkezindeki Alibeyli Ortaokulu ve Karacaoğlan Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'tan bilgi aldı.

İki okulun yeni eğitim öğretim yılında açılacağını belirten Coşkun, çocukların en iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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