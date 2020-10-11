Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
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Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz

11.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:15
Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz

Kütahya Valisi Ali Çelik, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.

Çocukların her biriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Vali Ali Çelik, onların oyun teklifini geri çevirmeyerek, birlikte voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı.

Çocukların doyasıya eğlendiği, renkli görüntülere sahne olan ziyarette 11 Ekim doğumlu 3 kız çocuğuna da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kız çocuklarının sevinçlerine ortak olan Vali Çelik, yeni yaşlarını tebrik ederek hediyelerini verdi.

Etkinliklerin sona ermesinin ardından çocuklarla vedalaşıp çeşitli hediyeler veren Çelik'e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Müdür Yardımcısı Ercan Turhan ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Gedik eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
Vali Çelik'ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 19:19:55. #1.14#
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