Vali Çelik'ten Kaymakam Arslanköylü'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Vali Çelik'ten Kaymakam Arslanköylü'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çelik'ten Kaymakam Arslanköylü'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Kütahya valisi Ali Çelik, ilçeye yeni atanan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Kütahya valisi Ali Çelik, ilçeye yeni atanan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya İl Protokolü'nün de hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Vali Çelik, bölgenin termal kenti olarak bilinen Simav'da hizmetlerin devam edeceğini ifade ederek, Kaymakam Arslanköylü'ye görevinde başarılar diledi.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Vali Çelik tarafından ilçeye yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu belirterek, Simav'ın beklediği ve hak ettiği hizmetlere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA

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